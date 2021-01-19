На учебу в Россию

Обучение в Российской Федерации в 2021/2022 учебном году по квоте правительства РФ.
Прием заявок начинается 20 января 2021 г. Для участия в данной образовательной программе необходимо в период с 20 января по 20 февраля 2021 года зарегистрироваться на портале http://edu.rs.gov.ru/
(вы будете переадресованы на новый портал education-in-russia.com).
Кто может участвовать в конкурсе?
Претендовать на бесплатное место в российских вузах могут:
• граждане Литвы;
• граждане России (при условии, что у них есть вид на жительство в Литве и что на момент подачи заявки они не проживают на территории Российской Федерации);
• лица без гражданства.
Важно: Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации в Российской Федерации, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте не представляется возможным!
Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре, аспирантуре и т.д.), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2021/2022 учебного года.
Более подробную информацию вы можете получить у членов общественной комиссии по отбору кандидатов на получение бесплатного высшего образования в России. Список комиссии на сайте посольства РФ в Литве lithuania.mid.ru/sootecestvennikam – образование в России.