Фото BFL/Андрюса Уфартаса

До 11 февраля в столице будет проводиться реконструкция перекрестка улиц Вяркю и Карейвю. В связи с этим будут закрыты некоторые проезды, кое-где – повороты.

Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Калварию, перед перекрестком Вяркю-Карейвю будет закрыта средняя полоса. Автомобили, которые поедут левее, будут направлены по полосе противоположного движения и смогут проехать в сторону ул. Жирмуну. Автомобили будут держаться правой стороны, смогут повернуть на Вяркю и ехать в сторону Лакуну.

Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Жирмуну, на перекрестке проезд будет разрешен только по одной полосе, по которой можно будет ехать в сторону Калварию или поворачивать направо на Вяркю.