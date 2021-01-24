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Реконструкция перекрестка

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

До 11 февраля в столице будет проводиться реконструкция перекрестка улиц Вяркю и Карейвю. В связи с этим будут закрыты некоторые проезды, кое-где – повороты. 

Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Калварию, перед перекрестком Вяркю-Карейвю будет закрыта средняя полоса. Автомобили, которые поедут левее, будут направлены по полосе противоположного движения и смогут проехать в сторону ул. Жирмуну. Автомобили будут держаться правой стороны, смогут повернуть на Вяркю и ехать в сторону Лакуну.

Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Жирмуну, на перекрестке проезд будет разрешен только по одной полосе, по которой можно будет ехать в сторону Калварию или поворачивать направо на Вяркю. 

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На перекрестке Карейвю и Вяркю при выезде с ул. Вяркю от автобусного парка поворачивать можно будет только направо (в сторону Калварию). 

На перекрестке Карейвю и Вяркю при выезде с ул. Лакуну поворачивать можно будет только направо (в сторону Жирмуну).

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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