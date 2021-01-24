Температура литовской экономики

По словам В. Шимкуса, спад в экономике в первую очередь отразился на ухудшении ситуации на рынке труда.

«С закрытием целых секторов безработица выросла во всех трех странах и приближается к долгосрочному среднему значению. По мере ослабления рынка труда это также сказывалось на росте цен. Базовая инфляция, которая отражает внутренние тенденции, за исключением мировых цен на продукты питания и энергоносители, ослабла, особенно в Эстонии, где безработица выросла за год больше всего», — комментирует старший экономист Swedbank.

Как отмечает В. Шимкус, в этом году в Латвии и Литве довольно сильно замедлился рост кредитного портфеля. На это сильно повлияли компании, которые из-за возросшей неопределенности отложили или отменили запланированные инвестиции. В Литве это особенно отразилось на инвестициях в автомобили.

«Отчасти сокращению кредитования способствовала и помощь государства, поскольку она была заменой кредитам — налоговые каникулы значительно повысили ликвидность компаний, и их потребность в кредитах для оборотного капитала снизилась», — говорит эксперт.

Важность государственного финансирования

В этом году государственные финансы сыграли важную роль в поддержании экономической жизнеспособности. Из-за сильных опасений и невозможности тратить деньги стремление частного сектора к сбережениям значительно возросло. В первой половине прошлого года наличные сбережения в частном секторе Литвы превысили 13 % ВВП, почти достигнув пика, наблюдавшегося в 2009 году.

По словам В. Шимкуса, когда частный сектор активно стремится к накоплению, возможны два варианта развития событий. Либо государственный сектор увеличивает свои расходы и таким образом амортизирует накопления частного сектора, либо национальный доход падает, потому что сэкономленные евро одного жителя являются недополученным доходом другого жителя.

«На этот раз у стран Балтии была возможность применить успешную антициклическую политику, и это не позволило пандемии полностью сковать экономики. Кроме того, государственная помощь работает не только за счет прямых затрат, но и за счет формирования ожиданий. Особенно это проявилось в поведении домохозяйств — в начале первого карантина резко упали объемы потребления и сделок на рынке жилья. Однако, через пару месяцев увидев, что катастрофы удалось избежать, государство стремится сохранить рабочие места, а лавина банкротств не началась, потребительские привычки населения нормализовались», — комментирует старший экономист Swedbank.

В. Шимкус обращает внимание на то, что результаты индекса перегрева экономики достаточно сильно коррелируют с размером государственного дефицита. Экономика Эстонии, у которой был наименьший дефицит, остыла больше всего. Напротив, Литва, у которой был действительно большой дефицит, поддерживала более высокую температуру.

«Конечно, потраченные Литвой средства можно было бы использовать более эффективно. И вполне вероятно, что некоторые меры были нецелевыми и политически мотивированными. Но те, кто говорит, почему у нас такой большой дефицит бюджета, когда экономика так мало сократилась, часто смотрят на проблему не с той стороны. Экономика Литвы сократилась так мало именно из-за большого дефицита государственного бюджета», — говорит эксперт.

Потепление уже не за горами?

Экономисты Swedbank прогнозируют, что температура экономики в нашей стране какое-то время будет оставаться низкой. Эпидемиологическая ситуация в Европе, и в Литве особенно, тяжелая, и до весны серьезных признаков ее улучшения не ожидается. Однако со второй половины года, после вакцинации наиболее уязвимых групп общества, жизнь должна вернуться в нормальное русло.

«Некоторые из секторов, которые особенно зависят от туристов, все еще находятся в затруднительном положении, но пример прошлого лета показывает, что, выпустив соскучившихся по привычному ритму жизни жителей на свободу, экономика начинает быстро расти. А частный сектор накопил достаточно финансовых ресурсов для финансирования восстановления», — говорит В. Шимкус.

По его словам, государственные инвестиции также будут поддерживать температуру в долгосрочной перспективе. Литва инвестирует средства не только Европейского фонда восстановления, но и неиспользованные деньги предыдущего периода финансирования ЕС.

«Не исключено, что при резком увеличении спроса со стороны государственного сектора отдельные сектора могут начать нагреваться, так как существует нехватка рабочих даже в менее затронутых в настоящее время секторах. Важно будет разумно распределять инвестиции по времени и между секторами, чтобы действительно поднять экономику на более высокий уровень», — подчеркивает В. Шимкус, старший экономист Swedbank.

Хотя экономики всех трех балтийских стран охладились, в настоящее время они находятся в относительно хорошем положении, чтобы быстро нагреться. Однако восстановление будет зависеть от способности справиться с вирусом. Чем дольше длится эта борьба, тем больше и глубже останутся шрамы и в экономике стран.

Индекс перегрева экономики Swedbank состоит из шести показателей: годовая инфляция (без учета продуктов питания, энергии, алкоголя и табака), сальдо текущего счета от доли ВВП, безработица, рост заработной платы и разрыв в производительности, разница между кредитным и номинальным ростом ВВП, соотношение между средней заработной платой и цены на жилье в Вильнюсе. Общий индекс перегрева рассчитывается путем вычисления среднего арифметического всех шести показателей. С помощью этого показателя осуществляется мониторинг устойчивого развития национальных экономик.