Жертвы мороза

Фото BFL/Греты Скарайтене

За минувшие выходные в Литве сообщили о 8 случаях смерти от переохлаждения, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП), сообщает BNS.

Представитель ЕЦП Вилма Юозявичюте сказала, что о трех случаях сообщили в субботу: в Вильнюсе нашли тела двух замерзших бездомных, а в Вильнюсском районе, в Майшягале, соседи нашли тело жившего неподалеку мужчины. В воскресенье сообщили о 5 случаях смерти от переохлаждения: в Аникщяй, Мариямполе, Игналинском, Радвилишкском районах нашли тела мужчин, а в Биржайском районе в нетопленом доме обнаружили тело женщины. Полиция выясняет обстоятельства смерти этих людей.

Всего за выходные поступило более 30 сообщений о замерзающих людях: в субботу — 13, в воскресенье – 24. По данным ЕЦП, немало людей сообщали о бездомных и пьяных людях на улице – боялись, что они могут пострадать. Нескольким гражданам полиция оказала социальную помощь – доставила в ночлежный дом. Некоторые люди от помощи отказались. Большая часть замерзших — мужчины, многие из них были пьяны. «В воскресенье скорую вызвали мужчине, который в мороз в одних носках прошел 3-4 км и отморозил себе ступни», – рассказала В. Юозявичюте. У большинства людей обморожены кисти рук, ступни, пальцы ног или рук. В выходные в Литве было очень холодно: по ночам — больше 20 градусов мороза.