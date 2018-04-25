На углубление Клайпедского морского порта – 17,3 млн евро от ЕС

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Фонд Евросоюза выделил на углубление Клайпедского морского порта 17,3 млн евро. Совокупная стоимость проекта достигает 30 млн евро.

«Инвестиции позволят порту сохранить конкурентоспособность в регионе, кроме того, он станет более безопасных для судоходства и более дружественным для окружающей среды», – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

После реализации проекта, углубление всего внутреннего канала Клайпедского порта будет доведено до 15 метров.

Работы планируется завершить весной 2022 года.