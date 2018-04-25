На верфи в Клайпеде спущено на воду научно-исследовательское судно

Фото BLRT Grupp

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В церемонии спуска судна на воду, помимо строителей, также приняли участие представители заказчика – MEST Shipyard, и владельца судна – Института морских исследований Фарерских островов.

«Построенное судно предназначено для исследовательских работ в сфере рыболовства и водных биологических ресурсов. С его помощью можно будет сохранить рыбные запасы для будущих поколений. Судно также будет участвовать и в международных исследованиях. Этот проект имеет большое значение, так как рыболовство является ключевым бизнесом Фарерских островов, а рыбная продукция составляет основную долю экспорта», – сказал глава Морского научно-исследовательского института Фарерских островов Эйлиф Гаард.

Генеральный директор MEST Shipyard Мориц Мор высоко оценил результат и слаженную работу с судостроительной компанией Western Baltija Shipbuilding, подчеркнув высокое качество выполнения проекта.

«Для концерна судостроение было и остается одним из приоритетных направлений деятельности. Мы придаем одинаково большое значение как строительству научно-исследовательских судов, гранд-блоков и блок-секций для круизных судов весом от 300 до 1500 тонн, так и строительству барж для рыборазведения», — подчеркнула председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Договор с работающей на Фарерских островах компанией MEST Shipyard на строительство научно-исследовательского судна и частичное его оснащение Western Baltija Shipbuilding подписало в феврале 2018 года. На судне длиной 54 метра, шириной 13,6 метров и весом 1500 тонн были установлены двигатели, генераторы, рулевые механизмы и другое оборудование. Завершающие работы по оснащению судна будет осуществлены на Фарерских островах.

К построенному по заказу правительства Фарерских островов судну предъявляются высокие требования по уровню шума Silent-R. Для достижение таких условий все оборудование на судне установлено на антивибрационных подушках, а машинное отделение имеет повышенную звукоизоляцию. Судно соответствует параметрам ледового класса С.

Western Baltija Shipbuilding уже имеет опыт строительства научно-исследовательских судов. Пять лет назад было построено и передано Клайпедскому университету судно Mintis, отличающееся многофункциональными возможностями для морских исследований. Строительство каждого научно-исследовательского судна является чрезвычайно сложным, потому что на таких судах устанавливается многочисленное оборудование.

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