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37 лет назад появился «смайлик»

Фото pixabay.com

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа «смайлика», сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт mirkosmosa.ru.

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения. За это время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Зачастую «смайлики» заменяют то, чего не достает в общении посредством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. Они помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

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