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На Военно-морской судоверфи в Гдыне может появиться сервисно-логистический центр НАТО

Фото: wikipedia/Autorstwa Apienkos — Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94519128

На Военно-морской судоверфи в Гдыне может быть построен сервисно-логистический центр, который будет обслуживать корабли союзников по НАТО. Об этом сообщил глава правления судоверфи Павел Лулевич.

По его словам, руководство судоверфи понимает, что «случаются ситуации, которые требует технического и технологического вмешательства».

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«Иногда это какая-то замена запчастей, иногда ремонт или какая-то поставка. Мы стремимся к тому, чтобы быть готовыми принимать такие корабли. Недавно нас посетил большой десантный ВМС США. Это был самый большой в истории нашей судоверфи 174-метровый корабль. Для нас это послужило сигналом быть готовыми к тому, чтобы наши союзники, в случае необходимости, могли на нас рассчитывать», — сказал Павел Лулевич.

Предполагается, что сервисно-логистический центр на Военно-морской судоверфи в Гдыне может быть построен в течение нескольких месяцев. Переговоры по этому поводу должны состояться в Варшаве на следующей неделе.

polskieradio.pl

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