На Военно-морской судоверфи в Гдыне может появиться сервисно-логистический центр НАТО

Фото: wikipedia/Autorstwa Apienkos — Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94519128

На Военно-морской судоверфи в Гдыне может быть построен сервисно-логистический центр, который будет обслуживать корабли союзников по НАТО. Об этом сообщил глава правления судоверфи Павел Лулевич.

По его словам, руководство судоверфи понимает, что «случаются ситуации, которые требует технического и технологического вмешательства».