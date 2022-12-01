На Военно-морской судоверфи в Гдыне может появиться сервисно-логистический центр НАТО

На Военно-морской судоверфи в Гдыне может быть построен сервисно-логистический центр, который будет обслуживать корабли союзников по НАТО. Об этом сообщил глава правления судоверфи Павел Лулевич.
По его словам, руководство судоверфи понимает, что «случаются ситуации, которые требует технического и технологического вмешательства».
«Иногда это какая-то замена запчастей, иногда ремонт или какая-то поставка. Мы стремимся к тому, чтобы быть готовыми принимать такие корабли. Недавно нас посетил большой десантный ВМС США. Это был самый большой в истории нашей судоверфи 174-метровый корабль. Для нас это послужило сигналом быть готовыми к тому, чтобы наши союзники, в случае необходимости, могли на нас рассчитывать», — сказал Павел Лулевич.
Предполагается, что сервисно-логистический центр на Военно-морской судоверфи в Гдыне может быть построен в течение нескольких месяцев. Переговоры по этому поводу должны состояться в Варшаве на следующей неделе.polskieradio.pl