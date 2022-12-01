Минобороны Беларуси заявило о необходимости готовить армию к защите страны

Беларусь обязана реагировать на активные военные приготовления соседних государств и готовить вооруженные силы к защите страны, заявил министр обороны Виктор Хренин.
«Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои вооруженные силы, свое государство. Прежде всего — к защите, к обороне. Мы не собираемся кому-то угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свои суверенитет, независимость, территориальную целостность», — заявил Хренин журналистам по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.
По словам министра, в Беларуси видят, что обстановка не становится лучше. «И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются», — добавил Хренин.
«Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет», — заявил министр.
«Мы прекрасно понимаем, что если сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, то мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы», — пояснил Хренин.
Главным он назвал принцип разумной достаточности: «Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Прежде всего, мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно».