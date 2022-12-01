Минобороны Беларуси заявило о необходимости готовить армию к защите страны

По словам министра, в Беларуси видят, что обстановка не становится лучше. «И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются», — добавил Хренин.

«Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет», — заявил министр.

«Мы прекрасно понимаем, что если сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, то мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы», — пояснил Хренин.

Главным он назвал принцип разумной достаточности: «Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Прежде всего, мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно».