Работник посольства РФ в Вильнюсе объявлен персоной нон-грата– литовский МИД

МИД отмечает, что работнику посольства указано покинуть Литву в течение пяти дней.

С начала войны России в Украине это уже четвертый раз, когда российские дипломаты высылаются из страны.

В марте Литва выслала из страны четырех российских дипломатов «в знак солидарности с Украиной, которая испытывает беспрецедентную военную агрессию со стороны России».

В апреле правительство Литвы в ответ на жестокие убийства мирных жителей в Буче, пригороде Киева, приняло решение сократить дипломатическое представительство между Литвой и Россией и указало послу этой страны Алексею Исакову покинуть Литву. Также было принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

В октябре Литва выслала из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя за действия и заявления, несовместимые со статусом дипломата.

Тогда заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что такое решение было принято с учетом высказываний дипломата, принижающих события 13 января 1991 года в Вильнюсе.

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