На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур

На выборах председателя оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД) больше всего голосов получила член сейма Виктория Чмилите-Нильсен, будет проведен второй тур.
За В. Чмилите-Нильсен во время всеобщего голосования членов партии проголосовало 679 либералов или 73,48% участвовавших в голосовании, мэр Тракайского района Эдита Рудялене осталась второй со 131 голосом (14,18%).
Эти две политика поборются за штурвал ЛЛД во втором туре голосования, который состоится 19–21 сентября.
Чтобы быть избранной в первом туре, В. Чмилите-Нильсен не хватило четырех голосов – нужна была треть голосов всех членов партии, обладающих правом голоса. Правом голоса на выборах председателя партии обладает более 2 тысяч либералов.
У ЛЛД сейчас десять представителей в сейме.BNS
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