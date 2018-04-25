На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур

Фото BFL/ Витянис Юрявичюса

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На выборах председателя оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД) больше всего голосов получила член сейма Виктория Чмилите-Нильсен, будет проведен второй тур.

За В. Чмилите-Нильсен во время всеобщего голосования членов партии проголосовало 679 либералов или 73,48% участвовавших в голосовании, мэр Тракайского района Эдита Рудялене осталась второй со 131 голосом (14,18%).

Эти две политика поборются за штурвал ЛЛД во втором туре голосования, который состоится 19–21 сентября.

Чтобы быть избранной в первом туре, В. Чмилите-Нильсен не хватило четырех голосов – нужна была треть голосов всех членов партии, обладающих правом голоса. Правом голоса на выборах председателя партии обладает более 2 тысяч либералов.

У ЛЛД сейчас десять представителей в сейме.

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