На выборах трех членов сейма Литвы потребуется второй тур

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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В воскресенье в Литве состоялись выборы претендентов на три освободившихся в парламенте места. Во всех трех одномандатных округах потребуется второй тур.

В первом туре в столичном Жирмунайском округе больше всего голосов получили консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

В Гаргждай во второй тур прошли консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской центристской партии Криступас Кривицкас.

В Жемгалском одномандатном округе во втором туре встретятся кандидат Союза «крестьян» и «зеленых» и Литовской центристской партии Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.

Второй тур состоится через две недели.

Общая активность избирателей была особо низкой – она составила 19,95%.

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