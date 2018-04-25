Пилоты British Airways начали забастовку: отменены полторы тысячи рейсов

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Пилоты крупнейшей британской авиакомпании British Airways начали 48-часовую забастовку из-за спора по поводу оплаты труда. Отменены почти все авиарейсы, сообщает Reuters в понедельник, 9 сентября.

Отмечается, что Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) в июле уведомила авиакомпанию о трехдневной промышленной акции в сентябре, что стало первым в истории забастовкой пилотов British Airways. После забастовок 9 и 10 сентября, запланирован еще один день промышленной акции 27 сентября.

BALPA заявляет, что British Airways должна делиться большей частью своей прибыли со своими пилотами. Авиакомпания в свою очередь утверждает, что забастовка является неоправданной, поскольку считает выплаты пилотам справедливыми.

«Эта забастовка обойдется компании значительно дороже, чем инвестиции, необходимые для урегулирования этого спора», – заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Струттон в заявлении накануне забастовки.

Тысячи клиентов были вынуждены искать альтернативные варианты путешествий. Во время забастовок British Airways должна предложить пассажирам компенсацию за отмененные рейсы, альтернативные варианты проезда в сопоставимых условиях или новый рейс позднее.

В целом авиакомпания отменила 1500 рейсов в первый день забастовки пилотов, отмечает The Telegraf. Уже пострадали около 280 тысяч пассажиров. Убытки оцениваются в 80 млн фунтов стерлингов.

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