default image
Р. Карбаускис надеется, что после выборов ЛСКЗ снова сформирует правящее большинство

Подробнее...
default image
В ВОЗ рассказали, как безопасно получить прививку от гриппа в условиях пандемии

Подробнее...
default image
Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за СП-2

Подробнее...
default image
Супруга премьера агитирует за главу МВД Литвы за ее усилия по асфальтированию дорог

Подробнее...
default image
Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

Подробнее...
default image
Глава Либерального движения надеется на 15–20 мандатов в сейме Литвы

Подробнее...
default image
За сутки установлено 117 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались

Подробнее...
default image
На выборах в сейм Литвы досрочно проголосовали 37 тыс. или 1,5% избирателей

Подробнее...
default image
Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах

Подробнее...
default image
Г. Науседа: необходимо обеспечить возможность воспользоваться избирательным правом

Подробнее...
default image
Очередная революция. Что происходит в Киргизии

Подробнее...
default image
Визовый сбор на курортах Египта отменили до мая 2021 года

Подробнее...
default image
Г. Киркилас рассчитывает на 12 мандатов для социал-трудовиков в сейме

Подробнее...
default image
В. Томашевский: формирование правящего большинства не является целью

Подробнее...
default image
В Германии намерены напечатать жилой дом на 3D-принтере

Подробнее...
default image
Суд ЕС ограничил доступ служб безопасности к личным данным

Подробнее...
default image
Расейняй обратится к правительству по поводу локального карантина

Подробнее...
default image
У футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус

Подробнее...
default image
И. Шимоните не исключает возможности создания правительства меньшинства

Подробнее...
default image
Цель социал-демократов – формирование лево-центристской коалиции - Г. Палуцкас

Подробнее...
default image
Полиция Литвы отрицает, что передала в сентябре 15 дронов белорусскому режиму

Подробнее...
default image
Д. Жалимас: Конституционный суд Беларуси помогает А. Лукашенко захватить власть

Подробнее...
default image
Столтенберг заявил, что НАТО озабочена увеличившимся присутствием России в Средиземноморье

Подробнее...
default image
В первый день досрочного голосования на выборах в сейм проголосовал 0,5% избирателей

Подробнее...
default image
Суд ЕС вынес решение по делу университета Сороса

Подробнее...
default image
Литва осуждает нарушения прав человека Россией на на территориях Грузии

Подробнее...
default image
Министерство предлагает повысить минимальную зарплату на 35 евро

Подробнее...
default image
ВОЗ: каждый десятый житель планеты мог быть инфицирован коронавирусом

Подробнее...
default image
От COVID-19 в Литве скончались еще пять человек, выявлен 81 случай заражения

Подробнее...
default image
Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Подробнее...
default image
Продолжается досрочное голосование выборов в сейм Литвы

Подробнее...
default image
Литва вызывает для консультаций посла из Минска

Подробнее...
default image
В ЕС озвучили темы саммита с Украиной

Подробнее...
default image
Предлагается изменить порядок изоляции в Литве при возвращении из-за границы

Подробнее...
default image
Обанкротился один из ведущих туроператоров Германии

Подробнее...
default image
Инициаторы: экономическое положение позволяет платить 13-ую пенсию

Подробнее...
default image
Польские дайверы не исключают, что ими найдена Янтарная комната

Подробнее...
default image
Евросоюз вернётся к вопросу возможного открытия границ с РФ к концу октября

Подробнее...
default image
Кабмин рассмотрит ограничения там, где цифры заражения коронавирусом особо высоки

Подробнее...
default image
Euronews: в ЕС сокращают женщин и молодежь

Подробнее...
TOP,Выборы,Новости

На выборах в сейм Литвы досрочно проголосовали 37 тыс. или 1,5% избирателей

Архив ЛК

За два первых дня досрочного голосования на парламентских выборах в Литве, проголосовали 36 тыс. 759 или 1,52% избирателей, внесенных в списки. 

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), наиболее активно голосование шло в Каунасском Центрально-Жалякальнисском избирательном округе  (3,96%), а наименее активными были жители столичного Панеряйско-Григишского округа в Вильнюсе – здесь досрочно голосовали 0,22% избирателей.  

По сравнению с первым туром прошлогодних президентских выборов и референдумом по двойному гражданству, когда досрочное голосование было продлено из-за референдума, активность несколько ниже.

В 2019 году в первый два дня досрочного голосования в первом туре президентских выборов и референдума активность составила 1,85%, а в целом проголосовали 44 тыс. 747 избирателей.

По данным ГИК, в утвержденных избирательных списках находятся  2 млн 449 тыс. 683 человека. 

Избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах.

На этих выборах досрочное голосование продлено – оно будет проходить с понедельника по четверг включительно. Ранее на это выделялось два дня. Голосование начинается в 7 часов утра и заканчивается в 20 часов. 

Досрочно избиратели могут проголосовать в  любом предназначенном для этого месте, вне зависимости от места регистрации проживания. 

Избирателей просят приходить на голосования со средствами защиты носа и рта, с собственным средствами для письма, не забывать документ удостоверения личности. Те, у кого не будет маски и ручки, смогут получить их на месте.

В воскресенье, в день выборов, можно будет голосовать только на избирательных участках, к которым прикреплен избиратель. 

Ранее председатель ГИК Лаура Матйошайтите призвала людей старшего возраста и принадлежащих к группам риска воспользоваться возможностью досрочного голосования, поскольку в это время потоки будут меньше. 

На этих выборах оборудовано больше мест для досрочного голосования, однако в части из них нельзя будет голосовать в самом здании самоуправления, как это было раньше. 

Из трех крупных городов Литвы только в Вильнюсе досрочное голосование происходит и в здании самоуправления, между тем в Каунасе и Клайпеде избирателей приглашают голосовать в другие места. 

Парламентские выборы состоятся 11 октября. 

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.