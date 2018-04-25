За сутки установлено 117 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались

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За сутки в Литве подтверждены две смерти от COVID-19, также установлены 117 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 5483, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Сейчас 2761 человек продолжает болеть коронавирусом, а 2600 – выздоровели.

В целом от COVID-19 в стране скончался 101 человек, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

В изоляции находятся 30 тыс. 662 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 291 привозной случай.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом проведено 815 тыс. 260 тестов.