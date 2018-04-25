Началась деятельность нового VIP-терминала и конференц-центра Вильнюсского аэропорта

Фото ltou.lt

В то время, как авиационная жизнь страны понемногу возвращается в свою колею, и появляются возможности организовывать мероприятия в закрытых пространствах, открывает двери и новое многофункциональное здание Вильнюсского аэропорта – терминал очень важных особ с конференц-центром.

В особом месте, с которого открывается вдохновляющий вид на самолеты и перрон, уже бронируются пространства для мероприятий и отправлены первые пассажиры, желающие особого обслуживания и дополнительных услуг.

Первые мероприятия в конференц-центре планируются уже этим летом, уже забронированы места для мероприятий и на время зимнего сезона.

На прошлой неделе через новый VIP-терминал впервые вылетели лица, которым была гарантирована полная приватность, более удобные авиационные процедуры и такие дополнительные услуги, как угощение закусками и напитками, ожидание полетов в оборудованном в современном стиле пространстве ожидания, личное сопровождение к самолету и пр.

«Преимущества, предоставляемые новым многофункциональным терминалом, позволяют удовлетворить постоянно растущие потребности в качестве и комфорте, и соответственно представлять Литву важным иностранным гостям сразу после посадки. То есть, встретить их в стране, главный аэропорт которой качеством своих услуг и стремлением обеспечить наилучший опыт путешествий может смело равняться на самые прогрессивные аэропорты Европы», — сказал директор Коммерческого департамента Литовских аэропортов Юстинас Степшис.

В новом здании одновременно может осуществляться не только обслуживание важных делегаций до или после полета, но и конференции или частные мероприятия в уникальном пространстве площадью 520 квадратных метров, на втором этаже здания с видом на перрон аэропорта. Площадь конференц-центра, его планировка и все необходимое оборудование позволяет принимать до 300 гостей в формате театра, или около 200 гостей в формате торжественного ужина.

«Инфраструктура главного аэропорта страны и ранее позволяла осуществлять для клиентов идеи мероприятий разного формата – один из последних примеров – особо удачный проект «Аэрокино». И все же, новое многофункциональное здание позволяет стремиться к совершенно новой качественной планке и предлагать на рынке мероприятий продукт, пользующийся особым спросом», — сказал Ю. Степшис.

Нестандартная среда аэропорта привлекательна не только для конференций, учений или корпоративных вечеринок, но может стать и площадкой для фотосессий или съемок, а также локацией таких личных праздников, как свадьбы.

Фото ltou.lt

Фото ltou.lt

Фото ltou.lt

Фото ltou.lt

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