Начался отопительный сезон

В. Бенкунскас на пресс-конференции на минувшей неделе сказал, что в этом сезоне в Вильнюсе для производства тепловой энергии будут использовать обессеренный мазут. «Он дешевле, позволит нам сохранить цены на уровне прошлого года, но он больше загрязняет природу», – сказал вице-мэр, заметив, что это временное решение. Гендиректор Вильнюсских теплосетей Геримантас Баканас отметил, что к сжиганию мазута подготовились основательно, главные работы на сегодняшний день уже сделаны.

По словам вице-мэра, ориентировочно оплата за отопление в октябре в реновированной квартире площадью 50 кв. м составит 33 евро, а в нереновированной – свыше 55 евро.

По словам В. Бенкунскаса, такие цены — новая реальность, жители должны настроиться на это. «Кому нужно, смогут отложить часть суммы и оплатить ее позже. Жители смогут позже заплатить 50% суммы. Также государство увеличило возможности получения компенсаций за отопление, компенсацией смогут воспользоваться более 53 тыс. человек. Если в прошлом году на компенсации было потрачено 8 млн евро, то в этом, возможно, потратим 14 млн евро», – сказал вице-мэр.

Пакет помощи для жителей Вильнюса

Жителям Вильнюса предлагается обратиться в Вильнюсское городское самоуправление за компенсацией за отопление и горячую воду. Важно отметить, что отныне компенсации предоставляются на весь отопительный сезон. По сравнению с прошлым годом к резидентам также применяются более льготные условия получения компенсаций.

Как и в прошлом году, в отопительный сезон 2022-2023 гг. Вильнюсские тепловые сети предоставят возможность своим клиентам, испытывающим финансовые трудности, отложить часть счета на летний период. Клиенты, которые обращаются к Вильнюсские тепловые сети по этому соглашению, получат возможность оплатить 50 проц. текущего счета, а остаток выплатить равными частями в течение 6 месяцев после окончания отопительного сезона.

Более подробную информацию о компенсациях за отопление и горячую воду можно найти на сайте Вильнюсского городского самоуправления.

Между тем поток претендентов на компенсацию за отопление вывел из строя систему соцобеспечения. На сайте столичного самоуправления vilnius.lt также было размещено предупреждение о перебоях в информационной системы поддержки семей SPIS. Мэрия сообщила, что ежедневно на рассмотрение поступает порядка 1000 заявлений на компенсацию за отопление, рекомендуют использовать калькулятор для выяснения своих прав на получение компенсации.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt