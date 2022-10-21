Скромное Рождество

«Бюджет Вильнюса в этом году впервые в истории составил миллиард евро, в преддверии юбилейного года город планировал много мероприятий. Это не означает, что собирались транжирить деньги. Я хочу уточнить сумму, о которой уже говорилось, – проект рождественской елки обойдется городу в 190 000 евро без НДС (не 250 000, как говорилось). Да, это больше, чем в прошлом году, но это имеет логическое объяснение. Можно считать иначе – каждому вильнюсцу елка обойдется в 40 евро. Для сравнения, в Укмярге эта сумма составляет 2,43 евро на человека, в Мариямполе — 1,69, в Каунасе – примерно столько, сколько в Вильнюсе. Не надо забывать о практической пользе красивой елки — ради нее в Вильнюс приезжают тысячи туристов, которые оставляют здесь свои деньги. Эта конкуренция с другими городами меня меньше всего интересует – Вильнюс празднует Рождество не поэтому», – написал Р. Шимашюс в фейсбуке.

Кроме того, по словам мэра, сейчас решается вопрос, будет ли в городе каток. «Может, лучше оказать помощь бассейнам, которые оказались в тяжелом положении из-за высоких цен на электричество, Ледовой арене или выделим деньги на что-то еще – как вы думаете? В городе останется и елка, и концерт на ее открытие, и трансляция. Это Рождество в Вильнюсе, я верю, станет платформой для сбора помощи Украине», – отметил мэр.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt