Карточки на продовольствие

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«Хотелось бы обратить внимание, что продукты значительно подорожали – более чем на 30 проц., сказала главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам социально-экономической политики Ирена Сегаловичене в интервью «Žinių radijas”. — Люди получают огромные счета за электроэнергию, рост цен на продукты питания продолжается, и хотелось бы видеть усилия правительства и дискуссию в Сейме о том, как мы могли бы слезть с позорного пьедестала по одному из критериев, которыми не можем гордиться. Я говорю о росте цен в Литве на продукты питания, самом большом в еврозоне. Трудно поверить, когда говорят, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные меры, которые помогли бы Литве избавиться от этих почетных в кавычках первых мест. Такие решения должно поискать правительство». Эти решения не обязательно должны быть связаны с налоговыми мерами. Можно думать о решениях, направленных на конкретные, наиболее уязвимые группы общества, пояснила советник президента.

«У нас есть закон о семейных карточках, которыми могут пользоваться многодетные семьи и семьи, в которых есть дети-инвалиды», – напомнила советник, подчеркнув, что это была бы более целенаправленная мера, чем поддерживаемая оппозицией Сейма инициатива снизить НДС на продукты питания. «Могла бы обсуждаться возможность о предоставлении (кому положено) карточки каждому ребенку в семье на получение ежемесячно средств на продукты питания. Это не было бы дорого, но было бы метко и помогло бы семьям», – сказала советник президента, добавив, что президент надеется, что Сейм, принимая законы, будет помнить о каждом жителе Литвы.