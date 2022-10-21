Сокращение железнодорожных маршрутов

По словам депутата Домаса Гришкявичюса, разговоры правительства о региональной политике — это сотрясение воздуха.

«Предпринимаемые правительством и литовскими госпредприятиями действия противоречат утвержденным стратегическим документам страны. Компания «Литовские железные дороги» урезает маршруты пассажирских перевозок, измеряя все только через призму прибылей и убытков, забывая о другой важной миссии — предоставлении общественных услуг», — подчеркивает Д. Гришкявичюс.

По словам парламентария, в прошлом году сократили маршрут Шяуляй-Панявежис-Рокишкис, осталось сообщение только между четырьмя или пятью городами страны, правда, похоже, что и оно находится под угрозой.

«Нерентабельный железнодорожный маршрут Радвилишкис-Шяуляй-Радвилишкис планируется закрыть», — сообщила компания «Литовские железные дороги» самоуправлениям, через территории которых проходит этот железнодорожный путь. В письме подчеркивается, что маршрут можно было бы сохранить, если бы его финансово поддержали сами муниципалитеты. В год за перевозки, которые не соответствуют минимальным критериям, установленным правительством, запрашивается 16 000 евро у самоуправления Панявежского района, 4 000 евро – у Шяуляйского района, 19 000 евро – у Радвилишкского района. Как кто-то пошутил, скоро муниципалитеты смогут строить таможни и взимать налоги с поездов, пересекающих их территорию», — продолжает Д. Гришкявичюс.

Представители фракции Демократического союза «Во имя Литвы» обратились к руководству Министерства транспорта и коммуникаций и компании «Литовские железные дороги» с просьбой ответить, какие конкретно изменения в маршрутах пассажирских перевозок планируются на уровне Литвы, сколько маршрутов планируется закрыть, сократить, изменить или запустить новые, как оценивают установленные региональной политикой цели и пассажирским транспортным предприятием «LTG Link» «Литовские железные дороги», запрашивая у самоуправлений финансовую поддержку содержания маршрутов.