Вопрос об автономии остается открытым

«Это прошение подано, никаких признаков, что оно будет отклонено, нет. Мы все делаем, чтобы к нам пришла эта автономия. Но указывать Синоду мы не можем», – заявил он.

«Мы надеемся, что решение будет принято как можно скорее, мы к этому стремимся и даже требовали этого», – добавил епископ.

На вопрос, почему этот вопрос не рассматривается, Амвросий ответил: «может быть, мы мало молимся, и вы мало молитесь».

ПЦЛ одобряет не все решения Синода

На прошлой неделе Московский Синод продлил полномочия митрополита Иннокентия, он сохранит полномочия предстоятеля Православной церкви в Литве. Митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию исполнилось 75 лет – в соответствии с существующими правилами, все архиереи Московского Патриархата обязаны по достижении 75-летия подать прошение об уходе на покой. Решение о принятии прошения или его отклонении принимает Синод.

Синод помимо других решений также фактически признал аннексию Россией областей Украины и начал менять свою административную структуру согласно новой политической реальности, сообщил портал bernardinai.lt.

В тексте Синода уже говорится о беженцах из «Донбасса, Херсона, Запорожской области и Украины», таким образом, предполагается, что это территории разных государств. Также от Украинской церкви Московского патриархата Синод отделил еще одну епархию.

Как заявил епископ Амвросий, православные Литвы не согласны с этими решениями.

«Мы можем не соглашаться с некоторыми политическими заявлениями Синода, если они связаны с таким острым вопросом, как Украина, – мы не считаем, что некоторые решения являются необходимыми, так как они политические, а не духовные», – заявил он.

Представитель православных Литвы также отметил, что негативно оценивает атаки российской армии против гражданских и даже религиозных объектов, а также действия патриарха Кирилла, по благословению которого направляются на войну с Украиной военные.

«Негативно», – заявил он.

Однако он избегал высказывания своей позиции о том, признают ли православные Литвы суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

“Я плохо учил географию в школе. Думаю, это должны решать политики, а не священники», – ответил он.

На вопрос о роли президента России Владимира Путина в войне он ответил: «Да поможет ему Бог, чтобы он спасся».

«Конечно, у каждого из нас есть определенные грехи, ошибки. Думаю, что он тоже человек, ему тоже нужно молиться и раскаяться», – заявил Амвросий.

По его словам, православные Литвы молятся, чтобы «в Украине был мир и люди прекратили убивать друг друга».

«Все на земле как большая семья. И когда люди ругаются, воюют, дерутся, вопрос – кто виноват в этой семье? Говорить, что муж виноват, или жена, или дети, думаю, было бы ошибкой. Думаю, что виноваты те, у кого была цель, чтобы случилась эта война. А у кого есть такая цель, только Бог знает».

Стремление к автономии – после внутренних разногласий

Напомним, что после того, как часть православных священников Литвы начала критиковать вторжение России в Украину, митрополит Иннокентий в конце июня лишил священного сана четырех священнослужителей. Они признаны совершившими канонические преступления.

Руководство Православной церкви в Литве утверждает, что осуждает развязанную Россией войну, что информировало об этом Москву и поэтому отвергает обвинения со стороны отколовшихся священников.

Лишенные священного сана и некоторые другие литовские православные священнослужители просят Константинопольского Патриарха позволить Литве восстановить каноническое подчинение ему.

В ответ на эту ситуацию ПЦЛ публично заявила о своем стремлении к большей автономии. Православный епископ Амвросий, который встречался с Кириллом, сообщил в июле журналистам в Вильнюсе, что получил положительную реакцию патриарха на предложение предоставить Виленской и Литовской епархии статус автономной церкви. Тогда епископ выразил надежду, что просьба будет рассмотрена на ближайшем заседании Синода, то есть в начале августа, однако Синод до сих пор не начал рассмотрение этого вопроса.

Автономия позволит выбирать митрополита в Литве, хотя кандидатов может предлагать и патриарх Кирилл, однако у Московского патриархата не будет права отстранять выбранного в Литве владыку. Также у Православной церкви Литвы будет право назначать епископов и других священников.

В настоящее время Православная церковь Литвы является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы. У нее титул метрополии, входящей в Патриархат Московский и Всея Руси. Статут самоуправляемых церквей уже есть у православных церквей Эстонии, Латвии и Молдовы.

Крестный ход с Сурдегской иконой

Викарий Амвросий отвечал на вопросы журналистов в субботу, 15 октября, когда проходил крестный ход с чудотворной Сурдегской иконой Божией Матери. Эта важная для православных Литвы икона была впервые более чем за двадцать лет привезена из Каунаса в Вильнюс.

«В это трудное время мы особенно нуждаемся в заступничестве Царицы Небесной. Будем со смирением молиться Ей о прекращении кровопролития на Украине, о вразумлении власть имущих и нас, грешных. Для православных возможность молиться возле чудотворной иконы – большое утешение», – сказал митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

По случаю прибытия чудотворной иконы в столицу съехались верующие со всех уголков Литвы. Икона прибыла из Каунаса в Кафедральный Пречистенский собор, где прошла церемония встречи и была отслужена литургия с молебном, за которым верующие молились за прекращение войны на Украине.

Затем многолюдный крестный ход двинулся по улице Диджейи через Ратушную площадь к Свято-Духову монастырю. В соборном храме Свято-Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10) икона будет находиться в течение недели – с 15 по 22 октября, сообщает ПЦЛ.

Сурдегская икона Божией Матери является одной из главных святынь Православной Церкви в Литве. Ее история связана с местечком Сурдегис, расположенным в 28 километрах от Панявежиса. 15 августа 1530 года недалеко от храма, на ключе, из которого окрестные жители брали воду, явилась икона. В настоящее время святой образ находится в каунасском Благовещенском соборе и по сей день являет чудеса.

Информация «ЛК», BNS , пресс-службы ПЦЛ