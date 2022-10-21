Фонарные столбы – для подзарядки авто

Вильнюсское самоуправление ожидает, что к 2030 году половина автомобилей в столице будут электрическими, заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. По его словам, на опорах уличного освещения планируется установить около 2 тыс. подзарядных станций для них.
«Наша цель состоит в том, чтобы с 2030 года электромобили составляли не менее половины всех автомобилей Вильнюса. Сегодня их всего чуть больше 1%. Для этого необходимо, чтобы электромобиль было удобно заряжать», — заявил Р. Шимашюс, представляя план развития станций медленной зарядки, установленных в сети уличного освещения.
По словам мэра, в настоящее время в Вильнюсе установлено 9 таких станций и около 120 станций быстрой и средней зарядки. Сейчас, если автомобиль заряжать ночью, 1 кВт/ч стоит 35 центов, значит, за автомобиль, которому требуется 20 кВт/ч на 100 км, цена услуги будет 7 евро.
Как заявили в муниципалитете, к концу 2023 года планируется установить 100 станций медленной зарядки на опорах уличного освещения, а к 2030 году их будет не менее 2 тыс. – в общественных местах столицы, ближе к домам жителей.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt