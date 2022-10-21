Фонарные столбы – для подзарядки авто

Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

Вильнюсское самоуправление ожидает, что к 2030 году половина автомобилей в столице будут электрическими, заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. По его словам, на опорах уличного освещения планируется установить около 2 тыс. подзарядных станций для них.

«Наша цель состоит в том, чтобы с 2030 года электромобили составляли не менее половины всех автомобилей Вильнюса. Сегодня их всего чуть больше 1%. Для этого необходимо, чтобы электромобиль было удобно заряжать», — заявил Р. Шимашюс, представляя план развития станций медленной зарядки, установленных в сети уличного освещения.