Каждый пятый – на грани бедности

Ухудшение экономической ситуации в наибольшей степени затрагивает тех, кто находится в тисках бедности. По данным Департамента статистики Литвы, 20% населения в прошлом году жили ниже порога риска бедности. Порог риска бедности в 2021 году составлял 483 евро в месяц на одного жителя, 1015 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет. Уровень риска бедности в городе в 2021 году достигал 17,4%, в селе — 25,4%.

Общий уровень риска бедности снизился на 0,9% по сравнению с 2020 годом. Самый высокий риск бедности был в возрастной группе 65 лет и старше. В 2021 году он составил 35,9%. Средняя пенсия по старости находится ниже порога риска бедности в течение нескольких лет.

Уровень риска бедности детей в возрасте до 18 лет по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,8% и в 2021 г. составил 17,2%, уровень риска бедности лиц в возрасте 18-64 лет – снизился на 0,7% и составил 15,6%.

За год немного снизился и уровень абсолютной бедности: на 1,2% по сравнению с 2020 годом и на 11,9% за пять лет. Уровень абсолютной бедности в стране в 2021 году составил 3,9%, то есть около 110 тыс. населения страны жили за чертой абсолютной бедности.

Среди работающих за чертой бедности находились 7,5 %, среди безработных — 50,4%, а среди пенсионеров по старости — 38,8%. По сравнению с 2020 годом уровень риска бедности у работающих снизился на 0,5 процентных пункта, у безработных — на 6 процентных пунктов, у пенсионеров по старости — на 0,7 процентных пункта.

В 2021 году черта абсолютной бедности составляла 260 евро в месяц на одного жителя и 546 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет. В 2020 году – 257 и 540 евро, соответственно.