В тисках энергетического кризиса

Литовский президент Гитанас Науседа раскритиковал Германию и другие богатые страны Европейского союза (ЕС) за слишком большую поддержку бизнеса с целью пережить энергетический кризис.

По его словам, такое поведение противоречит стремлению создать единый рынок ЕС, и он назвал это «актом, противоречащим нашей европейской солидарности».

«Солидарные решения — это также возможность для всех конкурировать в схожих условиях, не выделяя отдельные государства и не ставя другие в худшее положение», — сказал Г. Науседа в интервью BNS.

Правительство Германии намерено выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить для жителей и бизнеса рост цен на энергоносители. «Такие решения, вне всякого сомнения, скорее в пользу тех государств, у которых больше финансовых ресурсов, они могут тратить на это больше денег, соответственно, более заметно снижая издержки своего бизнеса и тем самым оказываясь в более благоприятной конкурентной ситуации. Это совершенно противоположное действие созданию общего рынка Евросоюза», — сказал президент. Он утверждал, что говорил об этом на встрече стран-членов ЕС, состоявшемся недавно в Праге.

Швеция должна поделиться с Литвой сверхприбылями

После того, как министры энергетики Европейского союза одобрили предложение о перераспределении так называемых сверхприбылей компаний, производящих дешевую электроэнергию, для Литвы будет применяться исключение, которое предусматривает, что страны, из которых Литва импортирует электроэнергию, должны будут поделиться с ней сверхприбылями, отметил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, сумма, на которую может претендовать Литва, пока неизвестна.

«Общими усилиями нам удалось добиться того, что у нас есть отдельная статья, которая будет распространяться исключительно на Литву. В статье говорится, что если страна импортирует больше электроэнергии, чем производит, то в этом случае страна, из которой поступает эта электроэнергия, должна поделиться сверхприбылью”, — сказал Д. Крейвис в интервью LRT.

По словам министра, подписание двусторонних соглашений о разделе сверхприбыли между странами-экспортерами и импортерами электроэнергии будет обязательным, а Еврокомиссия (ЕК) поможет их заключить.

«Договор должен быть заключен до 1 декабря. Комиссия поможет заключить такие договоры», — сказал Д. Крейвис.

Динамика банкротств

В третьем квартале этого года по сравнению со вторым количество обанкротившихся предприятий в Литве уменьшилось – этот и другие признаки показывают, что энергетический кризис еще не затронул литовские предприятия, сообщает аналитическая компания Scorify.

По ее данным, количество обанкротившихся предприятий в Литве за квартал сократилось на 9% до 250, ликвидировано на 25% компаний меньше — 3,2 тыс., а в судах было начато на 20% меньше процессов о банкротстве — 266.

«На основании динамики банкротств и ликвидируемых компаний можно сделать вывод, что кризис энергоресурсов еще не набрал обороты – кредитные рейтинги компаний хорошие, количество сотрудников растет, хотя и несколько медленнее, кроме того, уровень банкротств невысок, и количество ликвидируемых компаний также уменьшается», — говорится в сообщении менеджера Scorify по решениям для бизнеса Юрги Тамашаускайте.

Как говорится в сообщении, на начало октября было 9% предприятий с высоким риском, и по сравнению с началом предыдущего квартала этот процент не изменился. Доля компаний с низким уровнем риска увеличилась на 1 проц. пункт до 51%.

По данным Scorify, в настоящее время работающих в стране на 2% больше, чем в октябре прошлого года. Быстрее всего — на 14% — их число увеличивалось в секторе информационных технологий, а число занятых в сельском хозяйстве, на предприятиях по операциям с недвижимостью, других услуг и добывающей промышленности сокращалось.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ