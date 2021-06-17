Начинается организованная МИД «Снежная встреча середины лета»

Участники дискуссий обменяются мнениями о том, как повысить устойчивость западных демократий в условиях становящихся все более агрессивными автократических режимов, а также как помочь гражданскому обществу Беларуси и эффективнее повлиять на белорусский режим, сообщил МИД.

«Снежная встреча», которая проводится с 2008 года традиционно во вторую неделю января, в этом году была отложена из-за коронавирусной пандемии, поэтому проводится летом и организуется на виртуальной платформе.

В силу этих причин мероприятие названо «Снежная встреча середины лета».

«Автократические режимы не вечны и не неуязвимы, они постоянно предпринимают новые репрессии для того, чтобы остаться у власти. Прочная трансатлантическая связь и сотрудничество между единомышленниками-партнерами — важнейшая опора в ответ на идущие от системной конкуренции вызовы, которая помогает сохранить доверие наших граждан к действенности демократии», — приведены в сообщении слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

В 14-ой «Снежной встрече» также примут участие министры ИД Эстонии, Латвии и Польши. В общей сложности зарегистрировалось более 100 участников — высокопоставленные дипломаты, представители НАТО, Евросоюза и других организаций, парламентарии, эксперты по политике безопасности.