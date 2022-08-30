Начинаются работы по восстановлению приобретенного Литвой минного тральщика

По данным министерства, работы по восстановлению корабля проводятся в рамках контракта на сумму 55 млн фунтов стерлингов (47 млн евро), подписанного Агентством по продаже оборонного оборудования Министерства обороны Соединенного Королевства с Harland & Wolff Group.

В ходе работ должны быть полностью заменены корабельные навигационные, двигательные, энергетические, осветительные, внутренние и внешние системы связи, вооружение, системы поиска и уничтожения мин.

«Этот корабль значительно укрепит ВМС в задачах как мирного, так и военного времени. Литва — морское государство, поэтому решения принимаются для развития мощностей, чтобы иметь новые корабли и новые возможности», — заявил заместитель министра обороны Вилюс Семешка.

Литва подписала контракт с оборонным ведомством Великобритании в апреле 2020 года.

По данным Минобороны, необходимость в восстановлении минно-розыскных и поисково-спасательных возможностей возникла после того, как в 2018 году находившийся на вооружении ВМС противоминный корабль M51 класса LINDAU был утилизирован и возможности минно-поисковых и поисково-спасательных работ сузились.

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