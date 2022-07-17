Национальный стадион – через 3 года

«Вступление договора в силу – важный шаг в рамках проекта. Под этим юридическим сроком кроется множество невидимых процедур не только в местных, но и в международных учреждениях, без благословения которых проект не может двигаться вперед. Однако важнее всего то, что условия договора с этого момента формально возлагает на стороны обязательство превратить идею данного спортивного комплекса в реальность в рамках определенного времени. С другой стороны, в целях экономии времени часть работ по подготовке участка и проектированию вместе с концессионером, а также переговоры с УЕФА мы начали еще до заключения договора», – говорит вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

В соответствии со сроками проекта было предусмотрено, что все работы по сносу прежних конструкций и подготовке участка будут завершены до сентября. Технический проект будет готов еще до января 2023 г., а пока планируется получить документ, разрешающий строительство, и строительные работы планируются с января 2023 г. до апреля 2025 г. Начало деятельности комплекса намечено на июнь 2025 г.

«Вступление договора в силу означает для нас конец очень важного и потребовавшего серьезных усилий этапа. Процесс шел, да и сегодня идет в крайне нестабильных и с трудом прогнозируемых условиях, поэтому нам остается руководствоваться стратегией «шаг за шагом». Работы по сносу и подготовке строительной площадки должны завершиться в установленные сроки, поэтому сегодня все усилия сконцентрированы на успешном завершении этапа проектирования», – заметил партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Стяпуконис.

Согласно условиям вступления договора в силу, еще в прошлом году Вильнюсское городское самоуправление объединило отдельные земельные участки и сдало территорию на ул. Озо, 27, в аренду UAB BaltCap на весь период строительства, а также освободило концессионера от арендной платы за землю. В этом же году было достигнуто соглашение относительно условий, связанных с предстоящими проектными решениями.

Планируется, что на ул. Озо, 27, будут возведены восемь сооружений, включающих национальный стадион с музеем спорта внутри, спортивный центр с залами для баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, а также футбольным полем на крыше, еще две футбольные тренировочные площадки рядом со спортивным центром, зону для разминки легкоатлетов, культурный центр и детский сад на 300 мест.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt