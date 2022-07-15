Стипендии деятелям культуры

«Это лишь промежуточные результаты предоставления стипендий представителям украинской культуры и искусства. Мы ищем и продолжим искать способы помочь украинским деятелям культуры не только в Литве, но и в Украине, столько, сколько нужно — до победы», — говорится в сообщении министра культуры Симонаса Кайриса.

Заявки на получение стипендии можно подавать до 15 сентября.

Согласно сообщению министерства, в настоящее время 125 литовских учреждений и организаций культуры и искусства предлагают работу или возможности сотрудничества украинским деятелям культуры и искусства.

Отдельно в ходе объявленного Литовским советом по культуре конкурса на финансирование защиты авторских и смежных прав поддерживаются инициативы в поддержку Украины и ее творческих деятелей. Уже профинансировано восемь проектов на общую сумму 61,4 тыс. евро.

В следующем году Литовский киноцентр планирует поддержать взносом в 50 тыс. евро украинский кинобизнес. Литва также намерена внести свой вклад в инициативу по оцифровке украинского культурного наследия, будут изыскиваться возможности для участия в инициативах Европейского союза, поддерживающих сектор украинских НПО.

Информация «ЛК», BNS