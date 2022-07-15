Новые уловки интернет-мошенников

По словам Л. Янушявичюса, то, что в сообщении указывается имя и/или фамилия человека, является новой тактикой мошенников по отправке максимально персонализированных SMS-сообщений. Таким образом, цель состоит в том, чтобы заставить человека нажать на присланную ссылку и сообщить свои коды доступа к интернет-банку. «Мы подозреваем, что мошенники могут получить имя и/или фамилию и контактные данные человека из информации, похищенной хакерами на различных сайтах. О таких случаях в публичном пространстве мы слышим все чаще и чаще. А также – из аккаунтов социальных сетей», – подчеркивает Л. Янушявичюс. По словам представителя банка, получив такое сообщение и все же перейдя по ссылке, которая обычно ведет на поддельный сайт банка, важно не вводить никаких персональных данных — идентификационного кода интернет-банка, персонального кода, данных платежной карты и не совершать какие-либо действия на своем мобильном телефоне, т.е. не вводить коды PIN1 или PIN2 или коды мобильной подписи для приложения Smart-ID. Только если человек вводит эти или часть этих данных, мошенники могут получить доступ к средствам клиента и осуществить незаконные операции. Без ввода персональных данных мошенники не могут совершать какие-либо операции от имени лица (клиента банка).

Банк также напоминает, что такое сообщение мошенника может появиться и в окне предыдущей переписки с банком, поэтому оно может выглядеть особенно убедительно. «Смартфоны достаточно умны, чтобы группировать SMS-сообщения на основе того, что указывает отправитель. В Интернете полно веб-сайтов, которые предоставляют эту услугу — вы можете отправить сообщение со словом «мама», и сообщение появится на телефоне получателя рядом с предыдущими сообщениями от настоящей матери. Разыграть такую ​​шутку над друзьями можно, но, к сожалению, такая технология используется не только для веселых розыгрышей, но и для криминальных схем», — отметил представитель банка SEB.

Кроме того, важно помнить, что банк не рассылает СМС-сообщения со ссылками, и ни в коем случае нельзя вводить данные своего интернет-банка в полученную по СМС ссылку, подчеркивается в заявлении SEB.

SEB банк постоянно совершенствует меры для уменьшения масштабов мошенничества.

Число фактов мошенничества не уменьшается

Криминалисты Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа предупреждают: количество заявлений о мошенничестве не уменьшается. Полиция представила три самые распространенные схемы мошенничества в электронном пространстве.

1. Человек получает ссылку, связанную с платформами Vinted, DPD, Skelbiu.lt, LP Express и др., в которой просят ввести данные платежной карты (номер CCV/CVV, срок действия и номер карты), когда человек это делает, мошенники получают доступ к его карте, используют эти данные для оплаты товаров и услуг в интернете.

2. Мошенник звонит и представляется банковским служащим. Предоставляет человеку ложную информацию (например, о преступлении, связанном со счетом человека или необходимости срочно обновить безопасность э-банкинга или программного обеспечения), так он выманивает данные для подключения, т.е. персональный код, коды подключения к э-банкингу, потом это незаконно используется для проведения финансовых операций.

3. Человек получает смс-сообщение якобы из банка (например, сообщается, что его подключение заблокировано или со счета нелегально списаны деньги), в нем указано, что для восстановления доступа или блокирования нелегального перевода средств надо перейти по ссылке (например, seb-accpaslaugos.com, e-seb-saskaita.com, seb.login20.com, seb.login26.com, swed.pagalba-palaikymas.com и др.). Если активировать такую ссылку, то клиента просят ввести данные для подключения к э-банкингу (например, персональный код, код клиента банка), после того, как клиент это сделает, с его счета начнут осуществлять нелегальные операции.

Криминалисты предупреждают: всегда сообщайте в полицию о любых подозрениях на мошенничество, даже если вы не стали его жертвой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ