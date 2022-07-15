Преступность снижается

Согласно результатам опроса, инициированного в 2021 году МВД и Департаментом полиции, за последние 12 месяцев жертвами преступлений стали 10% респондентов, а за последние 2-5 лет — 18%.

Чаще всего люди указывали, что пострадали от нарушений общественного порядка, уничтожения или повреждения имущества, кражи персональных данных и/или их незаконного использования, разжигания ненависти, мошенничества и физического насилия, в том числе в близком окружении.

Поведение жертв различных преступных деяний сильно различается. В полицию обратилось большинство пострадавших от краж, грабежей, уничтожения или повреждения имущества и пострадавших от физического насилия, в том числе в близком окружении.

С другой стороны, в правоохранительные органы обращалась только треть жертв нарушений общественного порядка и разжигания ненависти. Интересно, что некоторые из пострадавших обратились в полицию, но не представились.

Согласно результатам исследования, за последние четыре года возросла нетерпимость населения к домашнему насилию, пишет lrt.lt. В 2019 году домашнему насилию не могли найти оправдание 79% респондентов, в 2020 году – 89%, а в 2022 году – 92%.

Пятая часть участников опроса заявила, что подвергалась домашнему насилию, среди них было больше женщин (24%), чем мужчин (14%). Эти результаты исследования были представлены в Сейме в ходе специальной дискуссии, посвященной вопросам профилактики, помощи и сотрудничества в борьбе с домашним насилием.

По словам исследователя Гедре Пурванекене, большинство опрошенных указали, что они подвергаются физическому или психологическому насилию, меньшинство — экономическому, сексуальному. Чаще всего насилие исходит со стороны бывших супругов и родителей.

Г. Пурванекене отметила, что почти 60% жертв насилия никуда не обращались за помощью, в полицию и правоохранительные органы обращались 17%, к родственникам — 14%. Она напомнила, что за год в полицию поступает около 58 тыс. сообщений о домашнем насилии. «То, что мы видим, — это лишь верхушка айсберга», — подчеркнула она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ