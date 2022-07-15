Рейды дорожной полиции

Так, 13–15 июля полиция контролирует водителей, проверяет, не пользуются ли они телефонами, находясь за рулем. Кроме того, выясняют, пользуются ли они средствами безопасности: ремнями безопасности, специальными креслами для детей, шлемами (лица до 18 лет, которые ездят на велосипедах, электросамокатах, должны быть в шлемах; в шлемах должны быть водители и пассажиры мопедов, мотоциклов). В мобильных пунктах водителей проверяют на трезвость, осуществляют контроль скоростного режима и хулиганского и опасного вождения.

Кроме того, полиция проверяет грузы, перевозку акцизных товаров и следит за возможной нелегальной миграцией.

18-24 июля в рамках сети ROADPOL будут контролировать грузовые автомобили и автобусы (Operation Truck & Bus).

25-27 июля будут выявлять случаи хулиганского и опасного вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, следить за движением на пешеходных переходах.

По данным Службы дорожной полиции Литвы, в июне проверяли грузовые автомобили, автобусы и их водителей. Так, только за одну неделю в стране было проверено 3606 транспортных средств: 3084 грузовых автомобиля и 522 автобуса. Зафиксировано 163 нарушения правил дорожного движения, из них 152 — водителями грузовых автомобилей. Выявлено также 26 пьяных водителей (25 грузовиков, 1 автобуса).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ