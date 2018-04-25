Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Турции выявлено в Стамбуле

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Стамбул, Измир, Анкара, Конья и Коджаели являются турецкими регионами с наибольшим риском заражения коронавирусом. Так, зарегистрированные за последнее время в стране 20 тыс. 921 случай заражения коронавирусом было зафиксировано именно в этих городах. А самое большое количество случаев заражения было выявлено в Стамбуле — 12 тыс. 231 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, большинство случаев с летальным исходом также зарегистрировано в этих городах. От коронавируса умерли 210 человек в Стамбуле, 27 — в Измире, а 14 — в Коджаели.

В настоящее время в стране предпринимаются превентивные меры. Несколько дней назад был введен запрет на выход на улицу лиц старше 65 лет. В настоящее время к данному запрету добавлены и лица моложе 20 лет. Кроме того, с завтрашнего дня в общественные объекты, в том числе, на рынки и супермаркеты будет запрещено входить без маски.