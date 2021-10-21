Наказание Польши вызовет ее отдаление от Евросоюза – Г. Ландсбергис

Nuotrauka urm.lt

Возможные наказания в адрес Польши со строны Европейского союза в споре о верховенстве закона могут вызвать ее отдаление от ЕС, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Номинально легким решением является наказание Польши за решение ее суда. Однако, с другой стороны, все понимают, какова цена этого наказания: еще более сильные антиевропейские настроения, возможно даже какое-то отделение государства, не Брексит, но какое-то правовое отдаление от Европейского Сообщества», — сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

И всё же он признал, что отсутствие реакции на ситуацию создало бы прецедент, когда страна становится не обязанной соблюдать основной договор с ЕС.

«Естественно, что Еврокомиссия должна уделить этому очень большое внимание. Я надеюсь, что путем медиации, путем поиска каких-нибудь решений будет сохранено единство ЕС, но и будет найден какой-нибудь путь на будущее», — добавил он.

Он также поддержал идею медиации, но не согласился с соображениями президента Гитанаса Науседы, что Литва могла бы выполнить роль медиаторов, так как из-за своих связей со страной-соседкой Литва может выглядеть предвзятым медиатором.

Он подчеркнул, что считает лучшими медиаторами нейтральные государства, которые ранее не высказывались по этому вопросу, у которых нет исторических или эмоциональных связей с Польшей.

Самым пессимистичным сценарием, по мнению министра, будет отделение Польши от ЕС — это будет «очень грустно как для ЕС, так и для Польши, а решение нужно искать «возможно, еще раз обратившись в суды».