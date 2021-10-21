В Латвии пособия по простою будут выплачивать только привитым жителям Латвии

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Для поддержки предпринимателей и зарплатных субсидий в условиях кризиса в месяц будет необходимо 152 млн евро, свидетельствует подготовленная Министерством экономики информация к внеочередному заседанию Кабинета министров в среду.

В том числе для поддержки по обеспечению оборотных средств планируется выделить 120 млн евро в месяц, на зарплатные субсидии — 32 млн евро. Такой объем средств Минэкономики планирует выделить за период с 1 октября до 31 ноября.

Поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, а также те самозанятые и плательщики патентной платы, которые по крайней мере начали вакцинацию от COVID-19.

Поддержка не будет оказываться в следующих отраслях — сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, добывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство электроэнергии, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха, водоснабжение, утилизация отходов и санация, строительство, издательское дело, телекоммуникации, компьютерное программирование, консультирование и связанная с этим деятельность, информационные услуги.

Также для поддержки не будут квалифицироваться налогоплательщики, которые работают в таких отраслях, как финансы и страхование, отбор персонала, ландшафтный дизайн и содержание, комбинированные офисные административные услуги, копирование, подготовка документов и другая специализированная офисная деятельность, деятельность колл-центров, государственное управление и оборона, азартные игры, деятельность общественных, политических и других организаций.

Для квалификации на получение поддержки, помимо уже упомянутых, необходимо соответствовать следующим критериями — доходы налогоплательщика от хозяйственной деятельности в течение месяца в период с июля по сентябрь 2021 года сократились по крайней мере на 20% или на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и уменьшение доходов связано с ограничениями в хозяйственной деятельности.

Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Самозанятым, в том числе плательщикам налога с микропредприятия, будет выплачиваться 50% среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских гонораров в период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц.

Плательщикам патентной платы будет выплачиваться 250 евро, если в период поддержки имеется действующий патент или если патент действовал по крайней мере три месяца до объявления чрезвычайного положения.

Подать заявки на выплату поддержки в Службу госдоходов можно будет до 25 ноября и 25 декабря за предыдущий месяц.