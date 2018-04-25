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Намеревавшийся устроить теракт в Вильнюсе молодой человек признает свою вину

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Вильнюсский окружной суд (ВОС)  в понедельник приступил к рассмотрению дела  студента Гедиминаса Бержинскаса, обвиняемого в намерении устроить теракт в Вильнюсе — молодой человек 1999 года рождения полностью признает свою вину. 

Он рассказал, что заинтересовался нацизмом в 12 лет, а взрывными устройствами — в 14 лет, испытывал их в лесах вблизи своего родного Юрбаркаса.

Г. Бержинскас сказал в суде, что после школы уехал получать высшее образование в Вильнюс, однако примерно год спустя бросил учебу, потому что у него начались разногласия с однокурсниками, учеба не заладилась, и ему пришлось вернуться в Юрбаркас к родителям. 

«Там я пожил, немного поработал (…)  Тогда стали возникать идеи, которые привели к преступлению», — сказал обвиняемый. 

В своих прежних показаниях Г. Бержинскас говорил, что учился в Военной академии. 

Позже он утверждал, что поступил учиться на программиста в Вильнюсском колледже. 

Г. Бержинскас взял с собой необходимые для изготовления взрывных устройсв химикаты, он держал их в шкафу своей комнаты в общежитии. 

Он сказал, что готовиться к теракту начал в сентябре прошлого года. По его словам, с начала обучения в Вильнюсском колледже он думал о том, «что взорвать или устроить какой-нибудь акт вандализма». 

В прежних показаниях обвиняемый утверждал, что хотел взорвать МИД, но выбрал другой объект, потому что это место показалось ему «слишком открытым». 

Впоследствии он говорил, что выбрал другие здания на ул. Ю. Бальчиконё, а также утверждал, что сожалеет, что был задержан правоохраной, потому что в ином случае продолжал бы планировать взрывы других объектов, потому что у него была цель причинить ущерб инфраструктуре, финансовый ущерб. 

Г. Бержинскас обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику. 

Его задержали 15 октября в ходе спецоперации. У него дома доме было обнаружено уже готовое к взрыву нелегальное взрывчатое вещество и химические вещества, из которых можно изготовить самодельное взрывное устройство большой мощности. 

Во время обысков также было найдено самодельное оружие, пригодное для стрельбы, и часть оружия категории С, ультраправая экстремистская и националистская литература и символика.

По данным правоохранительных органов, Гедиминас Бержинскас причисляет себя к ультраправой экстремистской группировке Feuerkrieg Division.

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