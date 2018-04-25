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TOP,Новости,Политика

Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам – Л. Линкявичюс

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Введение национальных санкций для 30-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси — это первый шаг, правительство Литвы уже обсуждает, как помочь пострадавшим от режима белорсам, говорит министр иностранных дел. 

По словам Линаса Линкявичюса, введение первых национальных санкций Литва согласовывала с Латвией и Эстонией, этот шаг предпринят во всех Балтийских странах одновременно, однако это не значит, что в трех национальных списках значатся одни и те фамилии, только число фамилий одинаковое.  

В литовском списке иностранцев, которым запрещен въезд в Литву — президент Беларуси Александр Лукашенко, один из его сыновей, несколько министров, руководители КГБ, милиции, Центральной избирательной комиссии. 

Министерство иностранных дел (МИД) предложило Министерству внутренних дел (МВД) включить в «черный список» 118 должностных лиц Беларуси. 

«Другие фамилии тоже будут рассматриваться, это только первый этап», — подчеркнул Л. Линкявичюс. 

Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.

«На мой взгляд, это не только символический шаг, потому что Литва — популярное направление для граждан Беларуси», — сказал Л. Линкявичюс. 

 Он подчеркнул, что не следует концентрироваться только на санкциях, по словам министра, нужно «сконцентрироваться на помощи жителям Беларуси».  

Л. Линкявичюс сказал, что кабмин вскоре представит проект мер, предусматривающий помощь жертвам режима, возможно, помощь в области просвещения, «что связано со стипендиями студентам, ученым, помощью гражданскому обществу». 

По его словам, обсжудание и упрощение механизма выдачи виз гражданам Беларуси. 

Л. Линкявичюс отметил, что министр Евросоюза уже поддержали его идею создать фонд помощи жертвам режима А. Лукашенко. Еврокомиссия постановила выделить на это 2,4 млн евро.

Глава МИД также сказал, что одновременно идет согласование европейских санкций для представителей белорусского режима. 

«Европейские санкции намного мощнее по юридическим мерам (…) Они предусматривают запрет на въезд в Шенгенскую зону и замораживание счетов», — подчеркнул Л. Линкявичюс.

Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.

 

Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам – Л. Линкявичюс

  1. Стоит свеч игра :

    Если Лукашенко останется у власти , для Литвы настанут тяжёлые времена. Поэтому она идёт ва-банк и занимается преступной подрывной деятельностью в соседнем государтстве против дейстующей власти. Литва без Беларуси станет окраинной провинцией ЕС. Закончится и торговля с Украиной и Китаем. И порт можно будет переоборудовать в рыболовецкий

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