Нападение с луком и стрелами

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Во время инцидента в Норвегии, когда вооруженный мужчина убил пять человек, пострадала и гражданка Литвы, подтвердило Министерство иностранных дел (МИД). Об этом сообщает BNS.

«Посольство Литвы в Норвегии получило ответ норвежской полиции на запрос о вероятно пострадавших во время нападения в Конгсберге гражданах Литвы. Полиция информировала, что одна из пострадавших является гражданкой Литвы, проживающей в Норвегии 14 лет. После оказания помощи женщина уже покинула больницу», – информировала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

В городе Конгсберг, который находится в 80 км на юго-западе от столицы Норвегии Осло, в среду, 13 октября, вечером вооруженный луком и стрелами мужчина убил пять человек в возрасте от 50 до 70 лет и ранил еще двоих.

Полиция информировала, что вскоре был задержан подозреваемый – 37-летний гражданин Дании Эспен Андерсен Братен, проживавший в этих местах.

Согласно сведениям полиции, инцидент произошел около 18.15 в центре города. Подозреваемый совершил нападение в нескольких местах, включая супермаркет, куда он проник примерно в 18.30. Он был арестован приблизительно через пятнадцать минут после совершения преступления, а затем доставлен в полицейский участок в соседнем городе Драммен. По данным СМИ, у мужчины также был с собой нож и другое оружие.

Местные прокуроры информировали, что мужчина передан медикам, чтобы оценить его психическое состояние, вменяем ли он, экспертиза может затянуться на несколько месяцев. Сам задержанный признался в убийстве людей.

Задержанный, которого обвиняют в стрельбе из лука по прохожим в городе Конгсберг, уже находился под полицейским надзором в связи с информацией о его радикализации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель норвежской полиции Оле Северуд. Сообщается также о том, что датчанин недавно принял ислам.

О. Северуд: «В прошлом мы уже контактировали с этим гражданином Дании, проживающим в Норвегии. У нас были опасения относительно его радикализации. Однако в этом году к нам не поступало никаких тревожных сообщений».

Это второе по числу пострадавших вооруженное нападение в Норвегии. Десять лет назад Норвегия пережила самый серьезный теракт в современной истории страны. 22 июля 2011 года правый экстремист Андерс Беринг Брейвик убил восемь человек с помощью бомбы в правительственном районе Осло. Затем он переправился на остров Утойя и расстрелял 69 человек, большинство из которых были участниками летнего молодежного лагеря, организованного норвежской Рабочей партией.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ