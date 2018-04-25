NASA планирует первый «женский» выход в открытый космос

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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что 18 октября, состоится первый в истории исключительно женский выход в открытый космос.

Выход на Международной космической станции осуществят в паре астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук.

Сообщение по этому поводу появилось в твиттере Джессики Меир и было подтверждено руководством NASA.

Задачей Меир и Кук будет ремонт одного из элементов системы энергообеспечения.