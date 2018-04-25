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NASA планирует первый «женский» выход в открытый космос

Фото из открытых источников

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что 18 октября, состоится первый в истории исключительно женский выход в открытый космос.

Выход на Международной космической станции осуществят в паре астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук.

Сообщение по этому поводу появилось в твиттере Джессики Меир и было подтверждено руководством NASA.

Задачей Меир и Кук будет ремонт одного из элементов системы энергообеспечения.

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Напомним, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году Светлана Савицкая (СССР).

За космической карьерой Джессики Меир с особым интересом следят в Израиле. Она является дочерью израильтянина и шведки, обладает гражданством США и Швеции. Ее отец был привезен в Эрец Исраэль из Ирака, участвовал в Войне за независимость, выучился на врача, после чего уехал работать в Швецию, где женился на медсестре, шведской христианке. Позднее семья перебралась в США. Несмотря на то, что мать Джессики не прошла гиюр, семья считает себя еврейской, и посещает синагогу в городе Преск-Айл в штате Мэн.

NEWSru.com
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