От имени МИД распространена фейковая новость о просьбе перевести в Литву ядерное оружие

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Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейковую новость о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве и перевести в страну ядерное оружие.

«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы», – говорится в распространенном в пятницы сообщении МИД.

Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене сказала, что фейковую новость получили несколько средств массовой информации (СМИ), учреждения стран-членов НАТО, дипломатические представительства.

Сообщение было выслано с такого же адреса, с какого распространяет информацию СМИ Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД – media@urm.lt.