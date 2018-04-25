От имени МИД распространена фейковая новость о просьбе перевести в Литву ядерное оружие

Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейковую новость о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве и перевести в страну ядерное оружие.
«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы», – говорится в распространенном в пятницы сообщении МИД.
Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене сказала, что фейковую новость получили несколько средств массовой информации (СМИ), учреждения стран-членов НАТО, дипломатические представительства.
Сообщение было выслано с такого же адреса, с какого распространяет информацию СМИ Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД – media@urm.lt.
В нем говорится, что президент якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.
Р. Якилайтене сказала, что министерство обратилось в Национальный центр кибернетической безопасности.BNS
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