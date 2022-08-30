НАТО и США должны усилить присутствие в Арктике – Столтенберг

Несколько дней назад Столтенберг во время визита в Канаду отметил, что возможности России на Крайнем Севере являются стратегической проблемой для НАТО, и Североатлантический союз нуждается в сильном союзническом присутствии в арктическом регионе.

Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Ее значение возрастает из-за изменения климата. Хотя потепление в регионе может привести к катастрофическим последствиям для глобального уровня моря, уменьшение льда открыло новые судоходные пути и создало возможности для добычи энергии.

Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия влияет на регион, в частности, путем расширения своего военного присутствия. Так, Москва анонсировала открытие советских арктических военных баз и установление там современного оружия, в том числе сверхзвукового.

Напомним, что группа хакеров продает в интернете секретные военные документы, которые содержат данные о современных системах вооружения стран НАТО и миссии Альянса в странах Балтии.