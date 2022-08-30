В Кремле назвали Арктику сферой жизненных интересов России

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В Кремле заявили, что негативно относятся к высказываниям генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе со стороны России и Китая в Арктической зоне. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов», — сказал Песков.