В Кремле назвали Арктику сферой жизненных интересов России

В Кремле заявили, что негативно относятся к высказываниям генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе со стороны России и Китая в Арктической зоне. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
«Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов», — сказал Песков.
По его словам, заявления Столтенберга свидетельствуют «о продолжении политики противостояния Запада России, ее интересам в Арктике».
«Россия будет обеспечивать свои интересы надежным, необходимым образом», — добавил Песков.
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО и Соединенные Штаты должны усилить присутствие в Арктике на фоне роста военной активности России в регионе.korrespondent.net