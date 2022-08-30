Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Шольц: Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

Федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

Призыв к глубоким реформам в ЕС

По словам германского канцлера, Евросоюзу для своего расширения необходимо предпринять кардинальные шаги и, в частности, реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.

Шольц предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.

Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей. «Мне также представляется разумным последовательно увязывать выделение платежей ЕС с соблюдением правовых норм», — добавил он.