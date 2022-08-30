Politico сообщило об отсутствии в ЕС единой позиции о визах для россиян

«Даже такая относительно недорогая и малорискованная инициатива вызывает мало интереса у Европы, не говоря уже о более жестких новых мерах», — пишет издание.

Предполагается, что участники встречи договорятся замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими. Перед заседанием Франция и Германия распространили документ, в котором указали, что запрет на выдачу виз только изолирует россиян.

«Нам нужно стратегически бороться за «сердца и умы» российского населения, по крайней мере, в тех сферах, которые еще не полностью отдалились от Запада», — цитирует Politico это сообщение. Одновременно Берлин и Париж призывают ЕС расширять санкции против российской политической, военной и экономической элиты.

Страны ЕС «ограничены в пространстве для маневра» в вопросе новых ограничений против России, поскольку в Европе растет обеспокоенность из-за роста инфляции и цен на энергоносители, добавляет издание.

«Просто почти все варианты уже использованы, и сейчас, правда, сложно найти эффективные меры, которые не будут болезненными для нас», — заявил газете европейский дипломат.

Ранее сообщалось, что в ЕС решили приостановить упрощенный визовый режим с Россией.