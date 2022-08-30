Разворот нелегалов планируется узаконить только при кризисах – Билотайте

По словам Билотайте, в Министерстве внутренних дел «почти готов» законопроект, предусматривающий, что пограничные патрули могут использоваться только в условиях экстремальной ситуации, чрезвычайного положения и войны.

В настоящее время такие действия проводятся на основании решения министра, принятого в августе прошлого года.

«Это мое решение, моя подпись, я взяла на себя ответственность», — сказала министр.

По словам Билотайте, после принятия закона ответственность ляжет на весь парламент.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в понедельник, что не исключает возможности внесения поправок в законодательные акты, которые позволили бы Литве проводить политику разворачивания нелегальных мигрантов даже в нормальных условиях, при отсутствии чрезвычайной или экстремальной ситуации.

Некоторые критики говорят, что эти действия можно считать высылкой, нарушающей международное право. Управление по фундаментальным правам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex критиковало Литву за применяемый пограничниками коллективный разворот мигрантов.

По мнению бюро, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подать заявление о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте на самом деле не работает.

По словам министра, «международное или европейское право просто не оценило такие ситуации, когда против государства осуществляются гибридные атаки». Среди прочего, Литва представила предложения по изменению законодательства ЕС, которые поддерживаются другими странами.

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