НАТО не будет участвовать в войне с Россией – Шольц

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне России против Украины. Об этом 17 марта сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung. При этом политик пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев в противостоянии российской агрессии.

«Мы продолжаем поддерживать храбрых украинцев в защите своей страны и противостоянии российской агрессии. Через финансовые ресурсы, через гуманитарную помощь, а также через поставки военной техники, как мы уже делали. Германия вносит здесь свой вклад и будет делать это в дальнейшем. Но нужно также четко заявить одно: НАТО не будет участвовать в этой войне. Мы уже приняли много решений внутри НАТО, чтобы активно поддерживать наших восточных союзников в этой ситуации», – заявил немецкий канцлер.

Он также подчеркнул, что в ФРГ «тронуты судьбами многих молодых россиян, которых их руководство посылает на бессмысленную войну против собственных соседей». «Все в России должны знать, что президент Путин несет полную ответственность за их смерть», – отметил Шольц.