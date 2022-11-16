НАТО не будет закрывать небо над Украиной — СМИ

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НАТО не рассматривает возможность введения бесполетной зоны над Украиной после инцидента с падением ракет в Польше. Об этом 16 ноября заявил представитель правительства Германии, сообщает The Guardian.

По словам чиновника, закрытие неба над Украиной «создаст угрозу прямой конфронтации» между Россией и альянсом.

«Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны», — подчеркнул он.

По предварительным данным НАТО, инцидент связан с работой украинской ПВО, которая отбивала атаку РФ.