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НАТО необходимо нарастить поставки ПВО Украине — Столтенберг

Nuotrauka Oana Lungescu/ twitter.com

Членам НАТО в ходе саммита в Бухаресте нужно принять решения о наращивании поставок систем ПВО в Украину, в связи с постоянными атаками России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.

«Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок (Украине — ред.) как систем противовоздушной обороны, так и, конечно, запасных частей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны», — отметил он.

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По его словам, президент России Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины.

В связи с этим, НАТО “необходимо помочь украинцам защититься от такого ужасного метода ведения войны”.

Саммит министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Бухаресте 29-30 ноября.

Как уже сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что сотрудники НАТО не проводят никакой работы в Украине, а сам Альянс не является стороной военного конфликта между Россией и Украиной.

korrespondent.net

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