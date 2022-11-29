НАТО необходимо нарастить поставки ПВО Украине — Столтенберг

Членам НАТО в ходе саммита в Бухаресте нужно принять решения о наращивании поставок систем ПВО в Украину, в связи с постоянными атаками России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
«Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок (Украине — ред.) как систем противовоздушной обороны, так и, конечно, запасных частей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны», — отметил он.
По его словам, президент России Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины.
В связи с этим, НАТО “необходимо помочь украинцам защититься от такого ужасного метода ведения войны”.
Саммит министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Бухаресте 29-30 ноября.
Как уже сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что сотрудники НАТО не проводят никакой работы в Украине, а сам Альянс не является стороной военного конфликта между Россией и Украиной.korrespondent.net