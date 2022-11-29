Руководители Литвы обсудили со Смилтенсом вызовы в энергетике, безопасность региона

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа обсудил проблемы энергетики и региональной безопасности с главой парламента Латвии Эдвардом Смилтенсом. Позже эти темы обсудила с ним и литовский премьер Ингрида Шимоните.
Как сообщили в президентском офисе, лидер Литвы обсудил со спикером Сейма Латвии в Вильнюсе ход войны России в Украине и санкции против Москвы.
Науседа призвал к совместной реализации решений Мадридского саммита НАТО, направленных на укрепление восточного фланга альянса, говорится в сообщении.
По сообщению президентской администрации, Науседа также беседовал со спикером латвийского парламента об энергетической независимости и энергетической безопасности страны. Он призвал к решениям на уровне Европейского союза, которые позволили бы снизить цены для потребителей в краткосрочной перспективе.
«Полная энергетическая независимость от России — залог стабильности и безопасности наших государств и всего региона. Важная задача, которую мы должны реализовать в кратчайшие сроки — это синхронизация с электросетями континентальной Европы и полное отключение от России», — сказал президент для пресс-релиза.
Глава государства также подчеркнул важность совместных литовско-латвийских инфраструктурных проектов, призвав к консолидации усилий и скорейшему завершению проекта Rail Baltica.
В свою очередь, Шимоните пожелала главе латвийского парламента удачной работы на новом посту.
«Не сомневаюсь, что сотрудничество между нашими странами и впредь будет чрезвычайно тесным, мы будем уделять постоянное внимание безопасности Балтийского региона, которая обеспечивается вместе с нашими союзниками, и в то же время мы будем продолжать укреплять и мобилизовывать поддержку Украины, чтобы она как можно скорее победила в войне, начатой Россией, защищая себя и тем самым защищая всех нас», — сказала премьер для пресс-релиза правительства.
«Литва и Латвия останутся непоколебимыми сторонниками Украины, и очень важно прилагать совместные усилия, чтобы сохранялось продемонстрированное единство Запада, и мы не теряли стратегического терпения — как в поддержке украинцам победить, так и в стремлении к международной ответственности России за совершенные военные преступления», — добавила она.
По данным правительства, на встрече между Шимоните и Смилтенсом обсуждался «жестокий российский терроризм», уничтожающий критически важную инфраструктуру Украины и гражданские объекты.
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