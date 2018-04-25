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НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.

По словам Столтенберга, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.

«Завтра мы сделаем еще один важный шаг — признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе», — уточнил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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