Неринга Венцкене во вторник вышла на свободу

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Доставленная из США, в Литву бывшая судья и парламентарий Неринга Венцкене освобождена под залог в 10 000 евро. Во вторник Вильнюсский окружной суд удовлетворил апелляцию её защиты.

Суд постановил также, что ей должен быть назначен интенсивный уход.

Решение обжалованию не подлежит.

Бывшая судья и депутат парламента Неринга Венцкене во вторник была освобождена из Каунасского следственного изолятора.

Она сказала журналистам, что чувствует себя хорошо, но больше не отвечала на вопросы.

Встретить Н.Венцкене пришли её мама Лаймуте Кедене и тетя Аудроне Скучене.

Судья Аушра Бельске, комментируя обоснование решения, говорит, что Н.Венцкене подозревается в трёх преступлениях, за которые может быть наказана не только в виде лишения свободы. Кроме того, ей перед выездом из Литвы не было назначено никакой меры пресечения, так что нет и никаких оснований полагать, что Н.Венцкене будет скрываться.

Н.Венцкене на ногу наденут браслет и изымут документы.

8 ноября Каунасский окружной суд постановил арестовать Венцкене, подозреваемую в совершении нескольких преступлений, на два месяца на том основании, что она может скрыться и сбежать.

Соната Лукаускене, адвокат Н.Венцкене, обжаловала это решение, а также просила отстранить от рассмотрения дела Аушру Бельске, главу судейской коллегии, и Аудрюса Цининаса, который принял решение по делу Андрюса Усаса, но коллегия решила не подавать самоотвод.

Прокурор утверждал, что, по его мнению, никакая другая мера пресечения, кроме ареста, не помешает ей снова сбежать.

Вильнюсский окружной суд рассмотрел эту жалобу после того, как Каунасский окружной суд заявил самоотвод, избегая возможных сомнений в беспристрастности, поскольку Н. Венцкене работала там.

Бывшая судья и депутат Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н.Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.